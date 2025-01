Monster Hunter Now e Monster Hunter Wilds annunciano un evento

Niantic Inc., si prepara ad una collaborazione epica con l'evento Monster Hunter Now x Monster Hunter Wilds, in programma da lunedì 3 febbraio 2025 alle 9:00 a.m. fino a lunedì 31 marzo 2025 alle 11:59 p.m. (ora locale).

Come parte di questo evento speciale, saranno disponibili missioni a tempo limitato Monster Hunter Wilds Collab Event: completandole i giocatori potranno ottenere un codice regalo che consentirà di ottenere oggetti bonus esclusivi in Monster Hunter Wilds - che uscirà ufficialmente in Italia il 28 febbraio 2025. Ma non è tutto perché saranno tanti anche gli oggetti bonus esclusivi per Monster Hunter Now per questo evento di collaborazione.

Le missioni a tempo limitato prevedono la sconfitta di grandi mostri per ottenere i seguenti premi:

Codice regalo per oggetti utilizzabili in Monster Hunter Wilds

Equipaggiamento esclusivo con una felpa Monster Hunter Wilds

Sfondo esclusivo con la carta della Gilda Monster Hunter Wilds

Parti per perfezionamento armi

Parti per perfezionamento armature

Di seguito gli oggetti che si possono ottenere utilizzando il codice regalo di Monster Hunter Wilds:

Mega Pozione

Polvere di vita

Bevanda energetica

Bistecca ben cotta

Succo per la corsa

Come riscattare il codice regalo di Monster Hunter Wilds:

Dopo aver completato le missioni designate, bisognerà selezionare "Codice regalo" nel menu cacciatore, dove sarà generato un codice. Questo andrà poi inserito nella schermata di riscatto dei codici della piattaforma in possesso del giocatore.

Le piattaforme supportate per il codice regalo sono PlayStation5, Xbox Series X|S e Steam.

*I codici regalo saranno emessi e potranno essere utilizzati sulle rispettive piattaforme a partire da venerdì 28 febbraio 2025.

**Le quantità sono limitate e la distribuzione terminerà una volta che tutti i codici saranno stati riscattati.

I bonus saranno riscattabili nelle seguenti date:

Primo approvvigionamento: lunedì 3 febbraio, dalle 9:00 a.m. (ora locale)

Pozione x 5

Parti di affinamento per armi x 2

Parti di affinamento per armature x 2

Espansione scatola oggetti x 500

Secondo approvvigionamento: lunedì 10 febbraio, dalle 9:00 a.m. (ora locale)

Pozione x 2

Parti di affinamento per armi x 2

Parti di affinamento per armature x 2

Espansione scatola oggetti x 100

Terzo approvvigionamento: lunedì 17 febbraio, dalle 9:00 a.m. (ora locale)

Pozione x 2

Parti di affinamento per armi x 2

Parti di affinamento per armature x 2

Espansione scatola oggetti x 100

Quarto approvvigionamento: lunedì 24 febbraio, dalle 9:00 a.m. (ora locale)

Pozione x 2

Parti di affinamento per armi x 2

Parti di affinamento per armature x 2

Espansione scatola oggetti x 100

Pacchetti a tempo limitato saranno disponibili nel negozio in-game e nel Web Store per celebrare l'evento di collaborazione.

Dal lunedì 3 febbraio 2025 a mezzanotte fino a venerdì 28 febbraio 2025 alle 11:59 p.m. UTC

Cosa includono:

? MH Wilds Collab Pack Vol. 1

Coltello da intaglio speciale x 10

Biglietto di caccia ultra x 10

Pozione x 10

Paintball x 5

? Esclusivo Web Store: Premium MH Wilds Collab Pack Vol. 1

Gemme bonus x 11.000

Coltello da intaglio speciale x 5

Pozione x 20

Biglietto di caccia ultra x 10

Per maggiori dettagli si consiglia di consultare il blog post dedicato all'evento:

https://monsterhunternow.com/ it/news/collab-jan2025

