Monster Hunter Wilds Dispoibile

Monster Hunter Wilds arriva oggi su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam!

Parti per un viaggio nelle Terre Proibite nell'ultima evoluzione della serie best-seller Monster Hunter di Capcom, acclamata dalla critica.

Oggi Capcom, uno dei principali sviluppatori e publisher di videogiochi al mondo, ha rilasciato l'attesissimo gioco di ruolo d'azione cooperativo Monster Hunter Wilds™ su PlayStation®5 con supporto PS5®Pro Enhanced, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Unisciti all'Expedition Team nel loro viaggio verso le Terre Proibite alla ricerca del misterioso "White Wraith" e svela il mistero di questa implacabile frontiera. Impugna 14 tipi di armi iconiche che vanno dalle grandi spade alle lance-fucile e combatti mostri più grandi della vita, adattati in modo unico ai loro ambienti in continua evoluzione. Quindi raccogli risorse per creare un vasto arsenale di equipaggiamento più potente per affrontare sfide ancora più grandi nella tua ricerca di risposte.

Guarda il trailer di lancio di Monster Hunter Wilds su YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=BRCJiOEGYY4).

Avventurati nelle Terre Proibite

Dopo aver salvato il giovane ragazzo Nata al confine delle Terre Proibite, presumibilmente disabitate, la Gilda dei Cacciatori raccoglie le sue risorse e forma il Team di Spedizione delle Terre Proibite per investigare su Arkveld, il misterioso "Spettro Bianco", che ha attaccato il villaggio di Nata. Completamente doppiato per la prima volta nella serie, il Cacciatore del giocatore è affiancato nell'unità Avis del Team di Spedizione da Alma, l'Addestratore nominato dalla Gilda, Gemma, l'affidabile Fabbro, e il fidato Compagno del Cacciatore.

Una volta arrivati nelle Terre Proibite, l'Expedition Team incontra diversi biomi con identità dinamiche che i giocatori possono sperimentare senza soluzione di continuità tra filmati e gameplay. Gli ecosistemi di Windward Plains, Scarlet Forest, Oilwell Basin e altri cambiano rapidamente tra stagioni vibranti di "Abbondanza" traboccanti di vita e periodi implacabili di "Maggese" in cui i mostri combattono per risorse limitate. Il cambiamento improvviso del paesaggio noto come "Inclemency" ha un impatto drastico sia sulle creature che vi vivono sia spinge i cacciatori ad adattare le loro tattiche.

Un mondo completamente nuovo

Monster Hunter Wilds presenta una varietà di nuove creature insieme ai pilastri della serie come l'iconico Rathalos, che spaziano da mandrie di piccole specie a grandi mostri, alcuni dei quali vagano in branchi nelle Terre Proibite. Ogni creatura che i cacciatori incontrano in natura si è ritagliata un posto speciale nel suo habitat e possiede attacchi e comportamenti unici. I predatori al vertice di ogni regione come Rey Dau, Uth Duna e Nu Udra sono annunciati da un periodo di Inclemenza che rimodella l'ambiente circostante. Il Seikret, una nuova cavalcatura agile nativa delle Terre Proibite, consente ai cacciatori di seguire le tracce dei mostri attraverso lo scenario mutevole, eseguire azioni come impugnare l'Uncino Slinger per raccogliere materiali in movimento e passare facilmente da un'arma all'altra durante le battute di caccia.

L' acclamato gameplay ricco di azione della serie Monster Hunter™ è tornato ed è più emozionante che mai con una serie di nuove mosse, abilità speciali, equipaggiamento e molto altro. Utilizza la nuova modalità Focus per mirare con attenzione attacchi e protezioni mentre identifichi i punti deboli di un mostro, quindi prendi di mira le ferite con i Focus Strike per infliggere danni enormi. Alcune armi hanno anche la capacità di interrompere gli attacchi dei mostri usando Offset Attacks che contrastano gli attacchi dei mostri con un attacco proprio, o Power Clashes che possono sopraffare fisicamente un mostro dopo un'intensa lotta. Mentre padroneggi queste nuove aggiunte al combattimento e ti godi la ricca storia di Monster Hunter Wilds , puoi giocare da solo, unirti a un massimo di altri tre giocatori su qualsiasi sistema con multigiocatore online multipiattaforma o ricevere aiuto da personaggi della storia degni di nota con la nuova funzione di alleato Support Hunter NPC.

La strada da percorrere

Oltre all'attesissima uscita di oggi, Monster Hunter Wilds continuerà a evolversi con aggiornamenti dei contenuti post-lancio. Le missioni evento saranno introdotte a partire dalla prossima settimana, con armature speciali che i giocatori potranno guadagnare come ricompensa. Il primo importante aggiornamento gratuito del titolo è previsto per la primavera del 2025 e vedrà il ritorno del mostro preferito dai fan Mizutsune, l'elegante Leviatano danzante che intrappola la sua preda con bolle immobilizzanti. Ulteriori dettagli sulle missioni a tempo limitato e sugli altri entusiasmanti contenuti in arrivo nell'aggiornamento gratuito del titolo 1 saranno svelati presto. Restate sintonizzati anche per i dettagli sui futuri aggiornamenti gratuiti del titolo, incluso l'aggiornamento del titolo 2 di quest'estate nel prossimo futuro.

Dettagli del prodotto

Monster Hunter Wilds è disponibile in formato fisico e digitale. È disponibile su PlayStation 5 con supporto PS5 Pro Enhanced, Xbox Series X|S e PC tramite Steam nelle edizioni Standard, Deluxe e Premium Deluxe. La Deluxe Edition include il gioco base Monster Hunter Wilds e il Deluxe Pack, che include una varietà di DLC cosmetici, come Hunter Layered Armor e set di adesivi. La Premium Deluxe Edition include il gioco base Monster Hunter Wilds , il Deluxe Pack, un Premium Bonus disponibile ora, un Cosmetic DLC Pack 1 in arrivo nella primavera del 2025 e un Cosmetic DLC Pack 2 la cui uscita è prevista per l'estate del 2025.

