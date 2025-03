Monster Hunter Wilds Aggiornamento 1

Un'Onda di Novità con Nuove Sfide e Tanto Altro dal 4 Aprile!

Durante lo Showcase di Monster Hunter Wilds™ di oggi, il producer Ryozo Tsujimoto ha annunciato che il primo aggiornamento gratuito del titolo per l'acclamato e vendutissimo action RPG arriverà il 4 aprile 2025. Il Titolo Aggiornamento 1 porta con sé l'arrivo del frizzante leviatano Mizutsune nelle Terre Proibite, insieme a nuove sfide e funzionalità come il Rey Dau Arci-temprato, l'apertura delle porte dell'Hub Grande per i cacciatori, il primo evento stagionale Festival e molto altro. Monster Hunter Wilds è attualmente disponibile per PlayStation®5 con supporto PS5®Pro Enhanced, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

Lo Showcase di Monster Hunter Wilds di marzo 2025 è disponibile qui:

https://www.youtube.com/watch?v=T6y-0sBUKGI

Nuove Sfide Attendono i Cacciatori

Direttamente da Monster Hunter Rise™, il Mizutsune fa il suo ingresso nelle Terre Proibite il 4 aprile. A partire dal Grado Cacciatore 21, i giocatori potranno sbloccare la missione per cacciare il Mizutsune parlando con Kanya nella Foresta Scarlatta. Ma attenzione! I cacciatori dovranno prepararsi per gli attacchi aggraziati e le bolle immobilizzanti del leviatano, o rischieranno di finire in un bagno di schiuma. Al Grado Cacciatore 41 e superiore, il Mizutsune Temprato inizierà a comparire nell'ambiente. Il Rey Dau Arci-temprato farà il suo debutto in una Missione Evento per i giocatori di Grado Cacciatore 50 e superiore, offrendo una sfida ancora più intensa rispetto alle cacce di mostri Temprati, oltre a un nuovo set di armatura Rey Dau Gamma come ricompensa. Il raggiungimento del Grado Cacciatore 50 sbloccherà anche una missione per cacciare nuovamente lo Zoh Shia, che poi apparirà durante il Risveglio del Wyvern nelle Rovine di Wyveria per ulteriori cacce e la possibilità di raccogliere parti di Zoh Shia per equipaggiamento di alto grado per cacciatori e compagni Palico.

Le Missioni Arena, le Missioni Sfida e le Missioni Sfida Libere faranno la loro comparsa con il Titolo Aggiornamento 1. Le Missioni Sfida e le nuove Missioni Sfida Libere saranno disponibili solo come Missioni Evento a tempo limitato. Le Missioni Arena e le Missioni Sfida possono essere completate da un massimo di due giocatori utilizzando equipaggiamento predeterminato. Le Missioni Sfida Libere, invece, non hanno restrizioni di equipaggiamento e possono includere gruppi di caccia fino a quattro giocatori. Tutte queste tipologie di missione possono essere completate in solitaria, in modalità cooperativa online cross-platform o utilizzando i Cacciatori di Supporto. Rigioca per ottenere tempi di completamento più rapidi e guadagna un posto nella Classifica dei Record di Spedizione per pendenti speciali come ricompensa. Nuove Missioni Evento continueranno ad apparire sulla Bacheca delle Missioni, offrendo opportunità per ottenere armature speciali, aumentare rapidamente il Grado Cacciatore, raccogliere ingredienti per la cucina e molto altro.

Unione delle Forze e Nuove Scelte di Caccia

Il Titolo Aggiornamento 1 introduce l'Hub Grande in Monster Hunter Wilds: un enorme spazio di ritrovo per i cacciatori, con nuove attività come il minigioco del Bowling con i Barili, dove è possibile guadagnare oggetti utili e pendenti. I cacciatori possono anche radunarsi nell'Hub Grande per osservare le tradizioni del villaggio di Suja, comprese le occasionali offerte vocali della Diva cantate di notte. Parlare con Tetsuzan a Suja dopo aver raggiunto il Grado Cacciatore 16 sblocca l'Hub Grande, e il Banco delle Informazioni della Squadra si sposterà dalle Pianure Sopravvento, permettendo ai cacciatori di gestire comodamente le loro Squadre nell'area comune. L'ingresso all'Hub Grande ospiterà anche la Classifica dei Record di Spedizione, dove verranno visualizzati i tempi di completamento globali più veloci delle nuove Missioni Arena, insieme alle taglie a tempo limitato delle Missioni Arena.

Ogni stagione, nell'Hub Grande si terrà una celebrazione unica. Si inizierà con il Festival dell'Armonia: Danza dei Fiori, dal 23 aprile al 7 maggio. Durante i festival, l'aspetto e i pasti disponibili nell'Hub Grande cambieranno, e i cacciatori potranno ottenere equipaggiamento a tempo limitato, gesti, decorazioni per il Campo Pop-Up e molto altro. Oltre alle Missioni Evento stagionali, torneranno anche la maggior parte delle Missioni Evento passate. Il Rey Dau Arci-temprato apparirà come parte di una Missione Evento verso la fine del festival, dal 30 aprile al 21 maggio.

Stile del Cacciatore

Vuoi dare un tocco di stile non solo al tuo cacciatore? Un nuovo outfit gratuito per la tua fidata handler Alma sarà introdotto nel Titolo Aggiornamento 1, e dopo aver completato una determinata missione secondaria, sarà possibile cambiare i suoi occhiali. I gesti classici faranno il loro ritorno come DLC gratuito in Monster Hunter Wilds, insieme al Pacchetto DLC Cosmetico 1, offerto come articolo autonomo e incluso per i possessori della Premium Deluxe Edition e del Pass DLC Cosmetico. Oltre a tutte le divertenti opzioni cosmetiche per il tuo cacciatore e il tuo Palico, il Pacchetto DLC Cosmetico 1 includerà anche nuove opzioni di Equipaggiamento da Campo per i tuoi Campi Pop-Up nelle Terre Proibite.

È previsto un altro aggiornamento alla fine di maggio, che includerà una collaborazione con un altro titolo Capcom, una funzione che permette di visualizzare la Vita Endemica catturata e alcune altre modifiche. Continuate a seguirci per ulteriori informazioni sul secondo aggiornamento gratuito del titolo in arrivo in Monster Hunter Wilds questa estate.

Monster Hunter Wilds e Split Fiction in arrivo su GeForce NOW

Monster Hunter Wilds Dispoibile

MSI | arriva Monster Hunter Wilds con offerte imperdibili