Anna Kalinskaya si ritira dagli Australian Open: forfait prima dell'esordio contro Kimberly Birrell

Anna Kalinskaya, 26enne russa e fidanzata di Jannik Sinner, ha annunciato il ritiro dagli Australian Open senza scendere in campo. La tennista avrebbe dovuto affrontare Kimberly Birrell al primo turno, ma problemi fisici, già manifestati nei tornei di Brisbane e Adelaide, l'hanno costretta a rinunciare.

L'atleta, che nel 2024 aveva raggiunto i quarti di finale a Melbourne, rischia ora di uscire dalla top 20 del ranking WTA. Al suo posto è subentrata Eva Lys, tedesca, che ha superato Birrell con un netto doppio 6-2, nonostante il poco preavviso.

La stagione 2025 di Kalinskaya inizia con difficoltà, prolungando un periodo complicato che ha già inciso pesantemente sulla sua carriera.

Australian Open: Berrettini e Paolini brillano, Musetti trionfa nel derby con Arnaldi - Martedì intenso per il tennis italiano agli Australian Open, con risultati di rilievo per gli azzurri. Matteo Berrettini ha aperto la giornata con una convincente vittoria su Cameron Norrie, superato in quattro set con il punteggio di 6-7 (4-7), 6-4, 6-1, 6-3.

Australian Open 2025: Berrettini supera Norrie in quattro set sotto il tifo azzurro a Melbourne - Matteo Berrettini avanza al secondo turno degli Australian Open 2025 battendo il britannico Cameron Norrie in quattro set: 6-7 (4-7), 6-4, 6-1, 6-3. Il match, durato 2 ore e 56 minuti, ha visto il tennista azzurro protagonista con 32 ace e colpi spettacolari che hanno entusiasmato il pubblico della Kia Arena.

Jasmine Paolini debutta agli Australian Open contro Sijia Wei: orario, precedenti e dove vederla - Jasmine Paolini esordisce agli Australian Open oggi, 14 gennaio 2025, sfidando la cinese Sijia Wei nel primo turno del torneo. L'incontro è previsto per le ore 9 italiane e si terrà sulla Margaret Court Arena, dopo le partite tra Zhizhen Zhang e Holger Rune, ed Elena Rybakina contro Emerson Jones.