Pep Guardiola e Cristina Serra si separano dopo 30 anni insieme

Pep Guardiola, noto allenatore del Manchester City, e sua moglie Cristina Serra hanno deciso di separarsi dopo una relazione durata tre decenni. La notizia, riportata da diverse testate spagnole, indica che la coppia ha preso questa decisione consensualmente nel dicembre 2024, mantenendo rapporti cordiali per il bene dei loro tre figli: Maria (24 anni), influencer di successo, Marius (22 anni), amministratore delegato di tre società, e Valentina (17 anni), studentessa.

Guardiola e Serra si sono conosciuti nel 1994 nel negozio di moda della famiglia di Cristina a Manresa, in Catalogna. Dopo una lunga relazione, si sono sposati nel 2014 con una cerimonia civile privata a Matadepera, vicino a Barcellona. Nel corso degli anni, la coppia ha vissuto in diverse città europee, seguendo la carriera di Guardiola, con periodi a Barcellona, Monaco di Baviera e Manchester.

Dal 2019, Cristina Serra aveva scelto di tornare a Barcellona per gestire più da vicino l'azienda di famiglia nel settore della moda, mentre Guardiola è rimasto a Manchester per proseguire la sua carriera calcistica. Nonostante la distanza, la coppia ha mantenuto una relazione stabile, apparendo insieme in occasioni pubbliche, come durante un match di tennis a Wimbledon nel luglio 2024.

La separazione è avvenuta in modo discreto, con la coppia che ha chiesto ai propri amici più stretti di non divulgare dettagli alla stampa. Durante le festività natalizie, Guardiola e Serra sono stati visti insieme a Barcellona, partecipando a eventi culturali e trascorrendo del tempo con la famiglia. Fonti vicine alla coppia sottolineano che la priorità rimane il benessere dei figli e il mantenimento di un ambiente familiare armonioso.

Questa notizia arriva in un periodo complesso per Guardiola, che ha dovuto affrontare sfide sia nella sfera personale che professionale. Nonostante le difficoltà, l'allenatore continua a guidare il Manchester City, concentrandosi sugli obiettivi sportivi della stagione in corso.

