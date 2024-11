Manchester City: Pep Guardiola rinnova fino al 2027

Il Manchester City ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Pep Guardiola, estendendo la sua permanenza come allenatore fino al 30 giugno 2027. Il tecnico catalano, il cui precedente accordo sarebbe scaduto a fine stagione, ha deciso di proseguire il suo percorso con il club inglese.

L'annuncio è stato dato attraverso i canali ufficiali del club, sottolineando l'importanza di questo prolungamento.

Guardiola ha dichiarato: "Il Manchester City significa molto per me. Questa è la mia nona stagione qui; abbiamo vissuto così tanti momenti fantastici insieme. Ho un sentimento davvero speciale per questa squadra. Ecco perché sono così felice di restare per altre due stagioni". Ha poi aggiunto: "Grazie a tutti per aver continuato a darmi fiducia e a supportarmi: il proprietario, il presidente Khaldoon, Ferran, Txiki, i giocatori e naturalmente i tifosi. Tutti quelli legati al Manchester City. È sempre stato un onore, un piacere e un privilegio essere qui. L'ho già detto molte volte, ma ho tutto ciò che un manager potrebbe desiderare e lo apprezzo molto. Spero che ora potremo aggiungere altri trofei a quelli che abbiamo già vinto. Quello sarà il mio obiettivo".

Dal suo arrivo al Manchester City nel 2016, Guardiola ha ottenuto 18 trofei significativi, tra cui sei titoli di Premier League e una Champions League. Questo rinnovo consolida ulteriormente il suo legame con il club e la sua determinazione a continuare a raggiungere successi insieme alla squadra.

