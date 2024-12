Juventus, Bonucci svela i retroscena della carriera: dalla lite con Allegri al sogno sfumato con Guardiola

Leonardo Bonucci si racconta senza filtri in un’intervista pubblicata da Prime Video a pochi giorni dal match di Champions League tra Juventus e Manchester City. Il difensore ripercorre episodi chiave della sua carriera, soffermandosi sugli anni trascorsi in bianconero e le tensioni con Massimiliano Allegri.

Bonucci rievoca la famosa lite con l’allenatore nella stagione 2016-17: durante una partita, dopo aver suggerito di sostituire Marchisio, si scontrò verbalmente con Allegri. "Mi mandò a quel paese, risposi e ci attaccammo negli spogliatoi finché non ci divisero. Da lì il rapporto si incrinò", racconta. La tensione culminò con l’esclusione di Bonucci per Porto-Juventus, quando il difensore finì a sedere su uno sgabello in tribuna. La situazione peggiorò ulteriormente dopo la finale di Champions League persa a Cardiff contro il Real Madrid. Bonucci ricorda: "Chiesi alla dirigenza di smentire voci false su di me, ma mi ignorarono. A quel punto decisi di lasciare la Juve".

Nel 2017 accettò l’offerta del Milan, segnando una rottura definitiva con il club bianconero. Nonostante l’interesse del Manchester City e di Guardiola, il trasferimento in Premier League non si concretizzò. "Marotta e Agnelli mantennero la parola di non cedermi, anche se l’offerta era vicina ai 100 milioni. Un anno dopo Guardiola mi voleva ancora, ma non potevo aspettare".

Bonucci ha anche replicato alle recenti dichiarazioni di Szczesny, che aveva ammesso di non ascoltare i discorsi motivazionali dell’ex capitano: "Mi ha sorpreso, soprattutto perché in quei momenti spesso era chiuso in bagno a fumare. Parlavo per il bene della squadra".

