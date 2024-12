Mourinho provoca Guardiola: Io ho vinto tre Premier senza accuse legali

José Mourinho ha lanciato una nuova frecciata a Pep Guardiola, alimentando la rivalità tra i due allenatori. Tutto è nato da una conferenza stampa in cui Guardiola, rispondendo a una domanda sul possibile rischio di esonero, ha citato la carriera del tecnico portoghese. Guardiola ha sottolineato che Mourinho era stato esonerato dopo aver lasciato il Chelsea e successivamente il Manchester United, evidenziando una differenza tra le loro esperienze. Guardiola, inoltre, ha rimarcato il suo record di sei Champions League vinte rispetto alle tre del collega.

La replica di Mourinho non si è fatta attendere. L'allenatore della Roma ha dichiarato al Daily Mail: "Mi tengo stretti i miei trofei, tutti puliti e non ottenuti sulla panchina di un club con 150 capi d'accusa". Il riferimento era rivolto alle 115 presunte violazioni del Fair Play Finanziario attribuite al Manchester City, su cui la Uefa sta indagando. Mourinho ha così evidenziato, con una vena polemica, l'integrità dei successi ottenuti durante la sua carriera.

Le dichiarazioni infuocate arrivano in un momento delicato per Guardiola, che ha appena interrotto una serie negativa di sette partite in Premier League con una vittoria. La rivalità tra i due tecnici, già storica, continua a infiammare il panorama calcistico internazionale.

