Atalanta-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming

Il Gewiss Stadium di Bergamo ospiterà oggi, martedì 14 gennaio 2025, alle 20:45, il recupero della 19ª giornata di Serie A tra Atalanta e Juventus, rinviata per gli impegni di entrambe le squadre in Supercoppa Italiana. L'Atalanta, attualmente terza in classifica con 42 punti, mira a ridurre il distacco dalla capolista Napoli. La Juventus, quinta con 33 punti, cerca di avvicinarsi alla zona Champions League, distante tre lunghezze.

Le probabili formazioni vedono l'Atalanta schierata con un 3-4-1-2: Carnesecchi in porta; difesa composta da Djimsiti, Hien e Kolasinac; centrocampo con Zappacosta, De Roon, Ederson e Ruggeri; Samardzic sulla trequarti; in attacco De Ketelaere e Lookman. La Juventus dovrebbe optare per un 4-2-3-1: Di Gregorio tra i pali; linea difensiva con Savona, Gatti, Kalulu e Cambiaso; mediana formata da Locatelli e Thuram; Yildiz, Koopmeiners e Gonzalez a supporto dell'unica punta Vlahovic.

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e sui canali Sky Sport. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le app NOW e Sky Go.

Questo incontro rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre: l'Atalanta punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica, mentre la Juventus è determinata a risalire per assicurarsi un posto nelle competizioni europee della prossima stagione.

