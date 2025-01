Corea del Nord lancia missili balistici verso il Mar del Giappone: nuova provocazione rilevata da Seul

La Corea del Nord ha effettuato un nuovo lancio di missili balistici a corto raggio verso il Mar del Giappone. Secondo quanto riportato dall'agenzia Yonhap, i militari sudcoreani hanno individuato i lanci alle 9:30 ora locale dalla zona di Ganggye. Lo Stato maggiore congiunto della Corea del Sud ha riferito che i missili hanno percorso una distanza di 250 chilometri prima di cadere in mare.

Le autorità sudcoreane considerano questa azione una "chiara provocazione" e una minaccia alla pace e alla stabilità regionale. I militari di Seul, in collaborazione con Stati Uniti e Giappone, hanno intensificato il monitoraggio per prevenire ulteriori lanci.

Pyongyang, il 6 gennaio scorso, aveva dichiarato di aver testato con successo un missile balistico ipersonico a medio raggio, dimostrando la crescente capacità tecnologica del proprio arsenale.

Zelensky propone scambio di prigionieri con la Corea del Nord: l'iniziativa per liberare i soldati ucraini - L'Ucraina è pronta a restituire alla Corea del Nord i soldati catturati nella regione di Kursk in cambio della liberazione dei prigionieri ucraini nelle mani della Russia. Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello a Kim Jong-un per fungere da mediatore, cercando di trasformare la sua alleanza con Vladimir Putin in un'opportunità per negoziare un accordo.

Mandato d'arresto per Yoon Suk Yeol: presidente sospeso della Corea del Sud accusato di abuso di potere - Un tribunale della Corea del Sud ha emesso un mandato di arresto contro il presidente sospeso Yoon Suk Yeol, accusato di aver tentato di imporre la legge marziale in un fallito colpo di forza. L’autorità che guida l’indagine congiunta ha confermato l’ordine di arresto e di perquisizione, sottolineando che non è stato stabilito un calendario per ulteriori procedimenti.

Incidente aereo Corea del Sud: volo Jeju Air si schianta all'aeroporto di Muan, almeno 151 morti - Un aereo della compagnia sudcoreana Jeju Air, un Boeing 737-800 con 181 persone a bordo (175 passeggeri e sei membri dell'equipaggio), è precipitato durante l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Muan. L'incidente è avvenuto alle 9:07 ora locale, quando l'aereo, proveniente da Bangkok, ha oltrepassato la pista tentando un atterraggio di emergenza senza carrello anteriore, schiantandosi contro una barriera di cemento e prendendo fuoco.