Corea del Nord, in costruzione la più grande nave da guerra della sua storia

La Corea del Nord starebbe costruendo la nave da guerra più grande mai realizzata dal regime. Lo mostrano immagini satellitari analizzate dalla CNN, che rivelano un'imbarcazione in fase avanzata nel cantiere navale di Nampo, sulla costa occidentale, a circa 60 km da Pyongyang. Secondo gli analisti, si tratta di una fregata missilistica lunga circa 140 metri, oltre il doppio delle attuali unità operative della flotta nordcoreana.

Il progetto rientra nel piano di modernizzazione militare voluto da Kim Jong-un, che da anni porta avanti lo sviluppo di nuovi sistemi d’arma e test missilistici nonostante le sanzioni ONU. Alcuni esperti ritengono che i recenti rapporti rafforzati con la Russia, intensificatisi dopo l’inizio della guerra in Ucraina, possano aver facilitato l’accesso a risorse e tecnologie utili ad aggirare le restrizioni internazionali.

La nave in costruzione avrebbe dimensioni simili alle fregate Constellation della marina statunitense e sarebbe progettata per integrare lanciatori verticali di missili e radar a scansione elettronica attiva, tecnologie mai adottate finora dalla marina nordcoreana. Tuttavia, l’integrazione di armamenti, sensori, sistemi di comunicazione e propulsione richiederà tempo e risorse.

Secondo Carl Schuster, ex ufficiale della marina USA, saranno necessari almeno altri dodici mesi per vedere la fregata pronta alle prove in mare. Attualmente l’unità è priva di importanti sovrastrutture e dei principali sistemi elettronici e d’arma. Il deputato sudcoreano Kim Byung-kee ha evidenziato anche i costi elevati per la gestione operativa di una nave di tali dimensioni, sottolineando che un singolo mezzo non può operare in autonomia.

La marina sudcoreana, pur contando su circa 400 unità di pattugliamento e 70 sottomarini, dispone in gran parte di mezzi obsoleti destinati a compiti costieri. Il regime nordcoreano, invece, sta ampliando le sue capacità navali con nuovi cantieri a Sinpo e Chongjin, dove sarebbero in costruzione un sottomarino a propulsione nucleare e un’ulteriore fregata o cacciatorpediniere.

Il progetto della nuova nave era stato mostrato anche in un video diffuso dalla televisione di Stato nordcoreana a fine 2023, durante una plenaria del Partito dei Lavoratori. Le immagini ritraevano Kim Jong-un mentre ispezionava personalmente i lavori, segno della centralità strategica assegnata a questa nuova piattaforma militare.

