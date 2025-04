Corea del Sud, Yoon destituito: confermata la rimozione definitiva dalla presidenza

La Corte costituzionale della Corea del Sud ha confermato all’unanimità la destituzione del presidente Yoon Suk Yeol, approvata dall’Assemblea nazionale a dicembre dopo il suo tentativo di introdurre la legge marziale. Il verdetto rende definitiva la sua uscita dalla scena politica, fino a oggi solo sospeso dall’incarico, e apre alla convocazione di elezioni presidenziali anticipate entro 60 giorni. La data dovrà essere annunciata entro dieci giorni.

Il presidente della Corte, Moon Hyung-bae, ha letto in diretta televisiva il pronunciamento, sottolineando che Yoon “ha violato i principi fondamentali dello stato di diritto e del governo democratico”. Secondo la Corte, il presidente non si è limitato a dichiarare la legge marziale, ma ha compiuto azioni incostituzionali, mobilitando forze armate e polizia per impedire all’Assemblea nazionale di svolgere le proprie funzioni.

