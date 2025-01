Chi è Alberto Costa, il giovane terzino portoghese nel mirino della Juventus

La Juventus ha individuato in Alberto Costa un potenziale rinforzo per la difesa. Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli sta cercando di rafforzare il reparto arretrato, messo a dura prova dagli infortuni di Bremer e Cabal. Costa, giovane terzino destro del Vitória Guimarães, potrebbe sostituire Danilo, prossimo a lasciare il club già nel mercato di gennaio.

Alberto Oliveira Baio, conosciuto come Alberto Costa, è un terzino destro portoghese nato nel 2003. In questa stagione si è distinto nel Vitória Guimarães, attualmente sesto nella Liga portoghese e secondo nel girone di Conference League. Costa, 21 anni, è cresciuto nel settore giovanile del Vitória, diventando titolare fisso quest'anno. Finora ha totalizzato 20 presenze in tutte le competizioni, segnando un gol e fornendo tre assist. Pur essendo un terzino destro, mostra una spiccata propensione offensiva, mentre necessita di miglioramenti sul piano tattico e nella lettura delle situazioni difensive.

Il club portoghese ha rinnovato il suo contratto fino al 2028 e non intende cederlo a gennaio. Tuttavia, l'interesse della Juventus sta facendo riflettere il giocatore. Il prezzo del cartellino è fissato intorno ai 13 milioni di euro, e i bianconeri puntano a concludere rapidamente l'affare per anticipare la concorrenza dello Sporting Lisbona.

Nelle ultime ore, la Juventus ha accelerato i contatti con il Vitória Guimarães per assicurarsi le prestazioni di Costa. Il club torinese ha presentato un'offerta di prestito con obbligo di riscatto, per un totale di circa 12-14 milioni di euro. Questa mossa mira a superare la concorrenza dello Sporting Lisbona, che aveva avanzato una proposta leggermente inferiore.

Costa è un giocatore giovane, eclettico e con un ingaggio contenuto, caratteristiche che hanno convinto Giuntoli a puntare su di lui. Il terzino destro, alto quasi 190 cm, possiede doti atletiche notevoli e un piede educato, qualità apprezzate dall'allenatore Thiago Motta. L'arrivo di Costa potrebbe offrire un'alternativa valida sulla fascia destra, considerando l'imminente partenza di Danilo e gli infortuni nel reparto difensivo.

La Juventus spera di chiudere l'operazione nei prossimi giorni, assicurandosi così un rinforzo importante per la seconda parte della stagione e anticipando la concorrenza di altri club interessati al promettente terzino portoghese.

