Juventus-Monza: probabili formazioni e diretta TV della sfida di Serie A

Oggi, domenica 27 aprile 2025, alle ore 18:00, l'Allianz Stadium di Torino ospita la partita Juventus-Monza, valida per la 34ª giornata del campionato di Serie A. La Juventus, reduce dalla sconfitta contro il Parma, cerca di tornare alla vittoria per inseguire il quarto posto in classifica, attualmente occupato dal Bologna con un punto di vantaggio. Il Monza, fanalino di coda con 15 punti, è vicino alla retrocessione matematica.

Probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani.Allenatore: Igor Tudor.

Monza (3-5-2): Turati; Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Castrovilli, Kyriakopoulos; Caprari, Dany Mota.Allenatore: Alessandro Nesta.

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Sky, disponibile sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e Sky Sport 4K (213). Per lo streaming, è possibile seguire l'incontro tramite le app DAZN, NOW e Sky Go su dispositivi mobili e Smart TV.

