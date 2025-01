Aggressione a Infermiera al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Napoli: Donna Denunciata

Napoli-Hellas Verona: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv - Il Napoli si prepara ad affrontare l'Hellas Verona nella 20ª giornata della Serie A 2024/2025. La partita è in programma oggi, domenica 12 gennaio 2025, alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La squadra partenopea, guidata da Antonio Conte, occupa attualmente il primo posto in classifica con 44 punti, frutto di 14 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

Philip Billing, il nuovo colpo del Napoli: tutto sul centrocampista in arrivo dalla Premier League - Il Napoli è pronto a ufficializzare un altro acquisto nel calciomercato invernale. Dopo gli arrivi di Simone Scuffet e del giovane Luis Hasa, il club partenopeo accoglierà Philip Billing, centrocampista del Bournemouth. L’operazione prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro.

Luis Hasa al Napoli: tutto sul trequartista ex Juventus e il suo futuro in azzurro - Il Napoli si prepara a ufficializzare il primo acquisto del calciomercato invernale. In arrivo dal Lecce Luis Hasa, trequartista di 21 anni cresciuto nel vivaio della Juventus. Dopo una stagione con poche occasioni in Salento, il giovane talento si appresta a firmare con il club partenopeo per una cifra vicina ai 500mila euro.