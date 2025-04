Napoli, prende a martellate la moglie e si lancia dal balcone: morto un pensionato

Tragedia al Parco Dalmine di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Un pensionato, ex operaio di una fabbrica dismessa, ha aggredito la moglie colpendola ripetutamente con un martello, poi si è gettato dal balcone dell’abitazione, perdendo la vita. L’allarme è scattato nella serata di oggi, quando alcuni vicini hanno contattato le forze dell’ordine dopo aver udito urla provenienti dall’appartamento. La donna, ferita ma cosciente, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove è attualmente ricoverata: secondo i primi riscontri, non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, della compagnia e del Gruppo di Torre Annunziata, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

