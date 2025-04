Napoli, video scooter in pista al Maradona: tifosi esultano e insultano De Laurentiis

Due ragazzi sono entrati in scooter all'interno dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sfrecciando sulla pista d'atletica che circonda il campo. Il video dell'irruzione, condiviso dall'account X "Il Meridiano Sport", mostra i protagonisti riprendere il terreno di gioco e la pista, alternando cori da stadio a frasi offensive contro il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. In uno dei momenti del filmato, uno dei due esulta gridando "Siamo i più forti", mentre un commento sovrapposto al video recita: "Solo noi entriamo nello stadio Maradona e c to dic a fa, mammami". L'autore della bravata non è ancora stato identificato.

Due ragazzi si sono introdotti di notte con un motorino nello stadio Maradona, sfrecciando sulla pista d'atletica. #StadioMaradona #Napoli pic.twitter.com/ZJbloRzWk1 — Il Meridiano Sport (@ilmeridianonews) April 26, 2025

Napoli, prende a martellate la moglie e si lancia dal balcone: morto un pensionato

Tragedia al Parco Dalmine di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Un pensionato, ex operaio di una fabbrica dismessa, ha aggredito la moglie colpendola ripetutamente con un martello, poi si è gettato dal balcone dell’abitazione, perdendo la vita.

Napoli, incidente sulla SS163 Meta-Amalfi: muore 30enne in scooter, ferito il passeggero

Scontro mortale ieri sera lungo la statale SS163 Meta-Amalfi, in Penisola Sorrentina. Un 30enne originario di Meta ha perso la vita mentre era alla guida del suo scooter, rimasto coinvolto in un impatto frontale con un’auto.

Monza-Napoli Serie A: probabili formazioni e diretta TV del match di Serie A del 19 aprile 2025

Oggi, sabato 19 aprile 2025, alle ore 18:00, il Napoli affronta il Monza all'U-Power Stadium per la 33ª giornata di Serie A.