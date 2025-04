Napoli, incidente sulla SS163 Meta-Amalfi: muore 30enne in scooter, ferito il passeggero

Scontro mortale ieri sera lungo la statale SS163 Meta-Amalfi, in Penisola Sorrentina. Un 30enne originario di Meta ha perso la vita mentre era alla guida del suo scooter, rimasto coinvolto in un impatto frontale con un’auto. L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra i comuni della costiera. A bordo del motociclo anche un passeggero, rimasto solo lievemente ferito e trasportato in ospedale per gli accertamenti medici. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Sorrento, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. La salma del giovane è stata messa a disposizione della Procura di Torre Annunziata per l’esame autoptico.

