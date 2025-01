Incendi a Los Angeles: 24 morti e emergenza senza tregua

Almeno 24 persone hanno perso la vita a causa degli incendi che stanno devastando la contea di Los Angeles, in California. Secondo quanto riportato dalle autorità, il numero delle vittime è aumentato nelle ultime ore. Sedici decessi sono legati all'incendio nella zona di Pasadena, mentre gli altri otto sono riconducibili al rogo di Palisades.

Gli incendi, denominati Eaton Fire e Palisades Fire, risultano contenuti rispettivamente al 27% e al 13%, secondo gli aggiornamenti più recenti. Il bilancio delle vittime e dei danni rimane provvisorio, poiché i soccorsi non hanno ancora accesso a diverse aree completamente distrutte dalle fiamme.

Le squadre di pompieri sono impegnate senza sosta per limitare l'avanzata del fuoco, ma la situazione rimane critica a causa delle previsioni meteo che segnalano un incremento dei venti fino a mercoledì. Attualmente, circa 105.000 persone sono state evacuate, mentre gli edifici distrutti sono stimati intorno a 12.000.

La gravità dell'emergenza continua a richiedere risorse straordinarie e l'attenzione resta alta in tutta l'area colpita.

