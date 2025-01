Australian Open 2024: la situazione di Alcaraz a Melbourne

Carlos Alcaraz si prepara a sfidare i migliori all'Australian Open 2024. Il giovane talento spagnolo, 21 anni, è tra i grandi favoriti, insieme a Jannik Sinner, per il titolo. Dopo una stagione con alti e bassi che si è chiusa con il terzo posto nel ranking, superato da Alexander Zverev, Alcaraz arriva a Melbourne con grandi aspettative ma anche con un tabellone complesso.

Al primo turno affronterà Alexandr Shevchenko, numero 72 del mondo. Un match abbordabile ma insidioso. Nel secondo turno lo spagnolo potrebbe trovarsi di fronte Yoshihito Nishioka o un qualificato, mentre al terzo turno potrebbe sfidare Jordan Thompson, rappresentante di casa. Gli ottavi di finale si annunciano impegnativi: tra i possibili avversari figurano Jack Draper, emergente britannico, o lo statunitense Sebastian Korda. Ai quarti potrebbe incrociare Novak Djokovic, con una semifinale che potrebbe vederlo opposto a Zverev o Casper Ruud. Un eventuale incontro con Jannik Sinner sarebbe possibile solo in finale.

Nonostante i problemi fisici che hanno condizionato il 2023, Alcaraz ha messo a segno risultati straordinari, conquistando due titoli Slam: il Roland Garros, battendo Zverev, e Wimbledon, superando Djokovic. Ha inoltre vinto il Masters 1000 di Indian Wells contro Daniil Medvedev e l’Atp 500 di Pechino, dove ha prevalso in rimonta su Sinner. Alle Olimpiadi di Parigi, Alcaraz ha ottenuto l’argento, fermato in finale da Djokovic.

Lo scorso anno all’Australian Open, Alcaraz ha eliminato Richard Gasquet, Lorenzo Sonego e Shang Juncheng nei primi turni, centrando gli ottavi per il settimo Slam consecutivo. Ai quarti è stato sconfitto da Zverev, ma il suo percorso ha lasciato un segno.

