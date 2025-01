Nuova ondata di attacchi hacker in Italia: nel mirino banche e porti

Oggi, 12 gennaio 2025, l'Italia è stata nuovamente bersaglio di una serie di attacchi informatici mirati a siti web di banche e porti. Questi attacchi seguono quelli precedenti che avevano colpito principalmente siti istituzionali e dei trasporti, in concomitanza con la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Secondo fonti qualificate, il gruppo hacker Alixsec, noto per le sue attività filopalestinesi, sarebbe responsabile di questi nuovi attacchi contro soggetti commerciali italiani. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) è intervenuta prontamente, avvisando le entità bersaglio per attivare misure di mitigazione e fornendo supporto tecnico ai tecnici degli obiettivi colpiti.

