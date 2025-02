Nuova ondata di attacchi hacker filorussi ai siti istituzionali italiani

Il gruppo di hacker filorussi NoName057(16) ha intensificato gli attacchi informatici contro siti web italiani, concentrandosi su portali di amministrazioni locali, tra cui comuni e regioni. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) è intervenuta prontamente per supportare gli enti colpiti e mitigare gli effetti degli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service). Questi attacchi, iniziati una settimana fa, hanno preso di mira anche ministeri, forze dell'ordine e aziende del settore dei trasporti. Nonostante i disagi, l'ACN ha pubblicato linee guida per contrastare efficacemente tali minacce.

