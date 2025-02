Nuova ondata di attacchi hacker filorussi colpisce siti di regioni e comuni italiani

Per il decimo giorno consecutivo, il gruppo di hacker filorussi NoName057(16) ha lanciato attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) contro siti web italiani della pubblica amministrazione locale. Tra i bersagli odierni figurano i portali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise e del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, oltre ai siti dei Comuni di Milano, Giugliano (Napoli), Allein e Aymavilles (Aosta).

L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) è intervenuta per supportare le amministrazioni colpite, evidenziando che la scelta degli obiettivi da parte di NoName057(16) riflette una strategia mirata a selezionare siti meno protetti, dopo aver riscontrato difficoltà nel compromettere portali di alto profilo.

Questa serie di attacchi ha avuto inizio il 17 febbraio 2025, in concomitanza con dichiarazioni del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, che hanno suscitato reazioni da parte di gruppi filorussi.

Gli attacchi DDoS, utilizzati in queste offensive, mirano a rendere inaccessibili i siti bersaglio sovraccaricandoli di traffico. L'ACN continua a monitorare la situazione e a fornire supporto tecnico per mitigare gli effetti di questi attacchi informatici.

Nuova ondata di attacchi hacker filorussi ai siti istituzionali italiani - Il gruppo di hacker filorussi NoName057(16) ha intensificato gli attacchi informatici contro siti web italiani, concentrandosi su portali di amministrazioni locali, tra cui comuni e regioni. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) è intervenuta prontamente per supportare gli enti colpiti e mitigare gli effetti degli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service).

Nuova ondata di attacchi hacker: colpiti ministeri, trasporti e sito della premier Meloni - Il gruppo di hacker filorussi NoName057(16) ha lanciato una serie di attacchi informatici contro siti web italiani per il settimo giorno consecutivo. Tra i bersagli odierni figurano i siti dei Ministeri degli Esteri e delle Imprese e del Made in Italy, l'Aeronautica Militare e il sito personale della premier Giorgia Meloni.

Attacchi hacker filorussi colpiscono siti italiani per il quinto giorno consecutivo - Per il quinto giorno consecutivo, l'Italia è bersaglio di attacchi informatici da parte del gruppo hacker filorusso NoName057(16). Questi attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) hanno preso di mira enti e aziende dei settori governativo, trasporti, finanziario, energetico e della difesa.