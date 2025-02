Attacchi hacker filorussi colpiscono enti locali e Ordine dei giornalisti

Per l'undicesimo giorno consecutivo, il gruppo di attivisti filorussi NoName057(16) ha lanciato attacchi informatici contro siti web italiani. Oggi, 27 febbraio 2025, gli obiettivi principali sono stati enti della pubblica amministrazione locale e l'Ordine dei giornalisti. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha prontamente allertato i soggetti coinvolti e informato le autorità politiche competenti.

Tra i nuovi bersagli degli attacchi odierni figurano i siti dell'Associazione Nazionale Magistrati (ANM) e della Direzione Investigativa Antimafia (DIA). Nonostante gli attacchi, entrambi i portali risultano attualmente accessibili.

Questi attacchi hanno preso di mira diverse istituzioni italiane, tra cui ministeri, aeroporti e banche. Il gruppo NoName057(16) ha rivendicato tali azioni attraverso il proprio canale Telegram, motivandole come risposta al sostegno dell'Italia all'Ucraina. L'ACN continua a monitorare attentamente la situazione, collaborando con gli enti coinvolti per implementare misure di mitigazione e prevenire ulteriori disservizi.

