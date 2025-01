Venezia-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv il 12 gennaio 2025

Oggi, domenica 12 gennaio 2025, alle ore 15:00, si svolgerà la partita tra Venezia e Inter allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, valida per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

Il Venezia, attualmente penultimo in classifica con 14 punti, affronta una sfida cruciale per migliorare la propria posizione e avvicinarsi alla zona salvezza. Dopo una sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, l'Inter, terza in classifica con 40 punti, cerca il riscatto per mantenere la pressione sulla capolista Napoli.

Probabili Formazioni

Il tecnico del Venezia, Eusebio Di Francesco, schiererà la squadra con il modulo 3-5-2:

Portiere : Stankovic

Difensori : Idzes, Sverko, Altare

: Idzes, Sverko, Altare Centrocampisti : Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Carboni

: Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Carboni Attaccanti: Yeboah, Pohjanpalo

Per l'Inter, il tecnico Simone Inzaghi opterà anch'egli per il 3-5-2:

Portiere : Sommer

Difensori : Darmian, de Vrij, Bastoni

: Darmian, de Vrij, Bastoni Centrocampisti : Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco

: Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco Attaccanti: Lautaro Martinez, Thuram

Dove Vederla in TV e Streaming

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, con collegamento a partire dalle 14:30. Per gli abbonati Sky con "Zona DAZN", sarà visibile anche sul canale 214 di Sky.

Statistiche e Curiosità

L'Inter ha vinto le ultime tre sfide contro il Venezia in Serie A, segnando 51 gol nelle 27 partite disputate tra le due squadre nel massimo campionato. Il Venezia ha ottenuto tre pareggi e una vittoria nelle ultime cinque partite di campionato, migliorando la propria posizione in classifica. L'Inter, dopo la sconfitta in Supercoppa, mira a riprendersi e a mantenere la pressione sulla capolista Napoli.

