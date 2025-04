Bologna-Inter Serie A: sfida al vertice al Dall'Ara, oggi alle 18:00

Oggi, domenica 20 aprile 2025, alle ore 18:00, lo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna ospita il match tra Bologna e Inter, valido per la 33ª giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky, con possibilità di streaming su DAZN, Sky Go e NOW .

L'Inter, attualmente capolista con 71 punti, affronta una trasferta impegnativa dopo il pareggio per 2-2 contro il Bayern Monaco che ha garantito l'accesso alle semifinali di Champions League. Il tecnico Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Marcus Thuram, fermato da un affaticamento muscolare alla coscia sinistra . In attacco, al fianco di Lautaro Martínez, è previsto l'impiego di Correa, mentre Arnautovic rappresenta un'alternativa .

Il Bologna, quinto in classifica con 57 punti, mira a riscattare la sconfitta contro l'Atalanta e a rientrare nella corsa per un posto in Champions League. L'allenatore Vincenzo Italiano potrebbe schierare Castro come punta centrale, supportato da Orsolini, Odgaard e Ndoye sulla trequarti .

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Correa, Lautaro Martínez.

L'arbitro designato per la partita è Andrea Colombo, con assistenti Baccini e Bahri, quarto uomo Marcenaro, VAR Abisso e AVAR Meraviglia . In classifica, l'Inter è a pari punti con il Napoli, che ha vinto ieri contro il Monza. Il Bologna, a due punti dalla Juventus, punta a rientrare nelle prime quattro posizioni.

