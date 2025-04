Monza-Napoli Serie A: probabili formazioni e diretta TV del match di Serie A del 19 aprile 2025

Oggi, sabato 19 aprile 2025, alle ore 18:00, il Napoli affronta il Monza all'U-Power Stadium per la 33ª giornata di Serie A. Gli azzurri, a tre punti dall'Inter capolista, puntano a un successo per agganciare temporaneamente la vetta della classifica. Il Monza, ultimo in classifica, cerca punti per mantenere vive le speranze di salvezza.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, disponibile su smart TV, dispositivi mobili, console e piattaforme di streaming.

Probabili formazioni

Monza (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, A. Carboni; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Urbanski, Ciurria; Mota Carvalho, Caprari.Allenatore: Alessandro Nesta.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. Allenatore: Antonio Conte.

Il Napoli deve fare i conti con le assenze in difesa di Juan Jesus e Buongiorno, che aprono la strada all'esordio da titolare in campionato per Rafa Marín . In attacco, Neres è indisponibile per un risentimento muscolare .

Il Monza, già retrocesso, affronta la gara con diverse defezioni, tra cui Izzo, D'Ambrosio, Keita Baldé e Castrovilli .

