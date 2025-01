Maltempo in Italia: allerta meteo arancione in Calabria, gialla in sei regioni per temporali e venti di burrasca

Maltempo in Italia con temporali e venti di burrasca, in particolare al Sud. Per oggi, domenica 12 gennaio, la Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione per la Calabria e gialla per Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia. Le condizioni meteorologiche avverse sono causate da un'area depressionaria sul Tirreno che porta precipitazioni da sparse a diffuse, rovesci, temporali e un generale calo delle temperature.

In Calabria e Sicilia, previste piogge intense sui settori tirrenici, nevicate sopra i 500-700 metri su Basilicata e Calabria settentrionale, con accumuli moderati o abbondanti. I fenomeni saranno accompagnati da attività elettrica e forti raffiche di vento. Le regioni centro-meridionali, comprese Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio, registrano venti di burrasca e mareggiate lungo le coste esposte.

La Protezione Civile regionale siciliana segnala rischio meteo-idrogeologico su tutta l'isola, con avviso valido fino alle 24 di oggi. Raffiche di burrasca e mareggiate sono attese sulle coste tirreniche e adriatiche. Sul Lazio, allerta per forti venti dai quadranti settentrionali e possibili criticità lungo i crinali appenninici. Le autorità locali monitorano la situazione per gestire eventuali emergenze.

