Meteo, ondata di gelo sull'Italia: crollo termico, neve e venti impetuosi nei prossimi giorni

Freddo intenso e neve interesseranno l’Italia nei prossimi tre giorni con un brusco calo delle temperature e l’arrivo di venti gelidi. Sabato 11 gennaio 2025 si prevede un peggioramento delle condizioni meteo, segnando l’inizio di una breve ma intensa fase di gelo in gran parte della Penisola. Le temperature scenderanno di 10°C in alcune aree, con nevicate fino a quote collinari e localmente anche sulle alte pianure del Centro-Sud.

Secondo Mattia Gussoni, meteorologo di iLMeteo.it, il contrasto tra correnti umide provenienti dalla Francia e aria artica in arrivo dal Bassopiano Sarmatico provocherà piogge e nevicate, soprattutto al Centro-Sud. Sabato sarà caratterizzato da maltempo su Sardegna, regioni centrali e meridionali, con un abbassamento progressivo delle temperature e forti venti settentrionali. Nevicate a bassa quota sono previste sul medio Adriatico e al Sud, con la "dama bianca" che scenderà fino a 400-500 metri.

Domenica 12 gennaio le condizioni peggioreranno ulteriormente al Sud e nelle aree del Centro esposte all’Adriatico. Si prevedono nevicate diffuse in collina, rovesci intensi e mareggiate lungo le coste. Le regioni settentrionali, invece, vivranno una giornata fredda ma prevalentemente soleggiata.

Lunedì 13 gennaio il maltempo insisterà sulle regioni meridionali e centrali adriatiche, con nevicate fino a bassa quota, specialmente tra Abruzzo e Molise. Prudenza è raccomandata per i fenomeni intensi che potrebbero causare disagi alla circolazione. Un miglioramento generale è atteso da martedì, sebbene possano persistere locali fenomeni nevosi in collina al Sud. Da metà gennaio si prevede il ritorno dell’anticiclone su gran parte d’Europa, con temperature nuovamente al di sopra della media stagionale.

