Milan-Cagliari: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Dopo la recente vittoria in Supercoppa Italiana contro l'Inter a Riyadh, il Milan di Sergio Conceição si prepara al debutto in Serie A sotto la sua guida. Oggi, sabato 11 gennaio 2025, i rossoneri affronteranno il Cagliari allo Stadio San Siro alle 20:45. La squadra sarda, allenata da Davide Nicola, arriva da una vittoria esterna contro il Monza ed è alla seconda trasferta consecutiva in Lombardia.

Conceição può contare sul ritorno di giocatori chiave: Rafael Leão, decisivo in Supercoppa, sarà titolare, così come Fikayo Tomori, anch'egli protagonista in Arabia. Il Milan dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1:

- Portiere: Maignan

Difesa : Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez

: Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez Centrocampo : Musah, Fofana

: Musah, Fofana Trequartisti : Pulisic, Reijnders, Leão

: Pulisic, Reijnders, Leão Attacco: Morata

Il Cagliari, dal canto suo, dovrebbe presentarsi con lo stesso modulo:

- Portiere: Sherri

Difesa : Zappa, Palomino, Luperto, Obert

: Zappa, Palomino, Luperto, Obert Centrocampo : Makoumbou, Adopo

: Makoumbou, Adopo Trequartisti : Zortea, Viola, Felici

: Zortea, Viola, Felici Attacco: Piccoli

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e sui canali Sky: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Questo incontro segna l'inizio del girone di ritorno della Serie A 2024/2025, con il Milan che punta a consolidare la propria posizione in classifica e il Cagliari determinato a raccogliere punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione.

