Milan, Paratici in pole per il ruolo di direttore sportivo: accordo vicino nonostante l’inibizione

Fabio Paratici è sempre più vicino a diventare il nuovo direttore sportivo del Milan. L’ex dirigente di Juventus e Tottenham ha trovato un’intesa verbale con il club rossonero per coprire la casella lasciata vuota in via Aldo Rossi dalla fine del 2023. Il nodo principale resta legato alla sua attuale inibizione, che impone al Milan di definire clausole specifiche per tutelarsi in caso di evoluzioni negative nella situazione giudiziaria.

Paratici è infatti tra i nomi per i quali la Procura di Roma ha richiesto il rinvio a giudizio insieme ad Andrea Agnelli e altri ex dirigenti bianconeri, nell’ambito dell’inchiesta per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza. Se l’accordo sarà formalizzato, Paratici farà ritorno in Italia dopo undici stagioni alla Juventus, durante le quali ha vinto 9 scudetti. In bianconero ha lavorato inizialmente accanto a Marotta, oggi presidente dell’Inter, per poi assumere il ruolo di Chief Football Officer, firmando colpi di mercato storici come l’arrivo di Cristiano Ronaldo.

Il suo attuale status deriva dalla squalifica di 30 mesi per l’inchiesta plusvalenze, con termine previsto il 20 luglio. Secondo il Codice di Giustizia Sportiva Figc, l’inibizione comporta il divieto di rappresentare il club in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo, di partecipare a riunioni con tesserati e agenti, di accedere agli spogliatoi e locali annessi durante gare, nonché di prendere parte agli organi federali.

Fino alla scadenza dell’inibizione, Paratici non potrà partecipare alle trattative di calciomercato, ai rinnovi contrattuali o alla sottoscrizione di nuovi accordi. Gli sarà inoltre preclusa la partecipazione alle assemblee di Lega Serie A, fatta eccezione per argomenti legati alla sfera patrimoniale.

Gol straordinario di Tonali con il Newcastle: il Milan lo rimpiange, la Juve lo punta - Sandro Tonali ha segnato un gol che ha fatto il giro del web nella 30ª giornata di Premier League, contribuendo alla vittoria per 2-1 del Newcastle sul Brentford. Il centrocampista italiano, defilato sulla sinistra quasi all’altezza della bandierina del corner, ha sorpreso tutti con un tiro diretto in porta che ha trafitto Flekken, regalando ai Magpies tre punti fondamentali.

Milan: Tensioni nello spogliatoio dopo la sconfitta contro il Napoli - Il Milan attraversa un periodo difficile. La recente sconfitta per 2-1 contro il Napoli ha aggravato la crisi della squadra, ora al nono posto in Serie A con 47 punti. Oltre ai risultati negativi, emergono tensioni interne tra i giocatori.Durante l'intervallo della partita al Stadio Diego Armando Maradona, il difensore inglese Kyle Walker ha rimproverato il compagno di squadra Joao Felix per il suo individualismo in campo, esortandolo a passare di più il pallone.

Lecce-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV - Oggi, sabato 8 marzo 2025, alle ore 18:00, si disputerà la partita Lecce-Milan presso lo stadio Via del Mare di Lecce, valida per la 28ª giornata di Serie A.Probabili formazioniLecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Tete Morente, Krstovic, Pierotti.