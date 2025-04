Fiorentina-Milan Serie A: formazioni, orario e diretta TV della sfida del Franchi

Big match al Franchi per la 31ª giornata di Serie A: oggi, sabato 5 aprile, la Fiorentina ospita il Milan alle ore 20:45.

I rossoneri arrivano dal pareggio nel derby contro l’Inter in Coppa Italia e dalla sconfitta subita a Napoli in campionato, e puntano a risalire la classifica, dove attualmente occupano il nono posto. I viola inseguono il sogno Champions League e cercano punti fondamentali davanti al proprio pubblico.

Queste le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Abraham. All. Conceicao

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Palladino

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e Dazn. Disponibile anche lo streaming tramite Sky Go, NOW e piattaforma Dazn.

Genoa-Udinese: formazioni, orario e diretta TV dell'anticipo di Serie A - La Serie A torna protagonista con l'anticipo della 31ª giornata tra Genoa e Udinese, in programma oggi, venerdì 4 aprile, alle ore 20:45 allo stadio Marassi. I rossoblù cercano punti per avvicinarsi alla quota salvezza e per ridurre il distacco dai friulani, attualmente decimi con 40 punti, cinque in più dei liguri.

Roma-Juventus in chiaro su DAZN: come vedere gratis il big match della Serie A - Domenica 6 aprile 2025 alle 20:45, lo Stadio Olimpico ospiterà la sfida tra Roma e Juventus, cruciale per la qualificazione alla prossima Champions League. DAZN trasmetterà l'incontro in chiaro, permettendo ai tifosi di seguirlo gratuitamente. Per vedere Roma-Juventus senza abbonamento, è necessario registrarsi su DAZN utilizzando il proprio indirizzo email.

Verona-Parma Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV - Oggi, lunedì 31 marzo 2025, alle 18:30, lo stadio Marcantonio Bentegodi ospita la sfida tra Hellas Verona e Parma, valida per la 30ª giornata della Serie A. Entrambe le squadre cercano punti cruciali per la salvezza: il Verona, con 29 punti, arriva dalla vittoria contro l'Udinese; il Parma, a quota 25, è reduce da due pareggi consecutivi.