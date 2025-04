Gol straordinario di Tonali con il Newcastle: il Milan lo rimpiange, la Juve lo punta

Sandro Tonali ha segnato un gol che ha fatto il giro del web nella 30ª giornata di Premier League, contribuendo alla vittoria per 2-1 del Newcastle sul Brentford. Il centrocampista italiano, defilato sulla sinistra quasi all’altezza della bandierina del corner, ha sorpreso tutti con un tiro diretto in porta che ha trafitto Flekken, regalando ai Magpies tre punti fondamentali. Nel post partita ha dichiarato che si trattava di un cross, ma il gesto tecnico ha infiammato St James' Park.

Il nome di Tonali è tornato al centro del mercato. Dopo dieci mesi di stop per la squalifica legata al caso scommesse, il giocatore è rientrato con un impatto immediato. Il Milan, in crisi di risultati, ne sente la mancanza e i tifosi invocano il suo ritorno. La Juventus, pronta a rivoluzionare la rosa dopo la deludente gestione Motta, lo ha inserito nella lista dei desideri per rifondare il centrocampo.

Il Newcastle non vuole cedere il giocatore acquistato per 60 milioni e divenuto centrale nel progetto di Howe. Il club ha appena vinto la Carabao Cup e lotta per un posto in Champions League, attualmente al quinto posto a -1 dal Manchester City.

Nonostante il contratto e il ruolo chiave in squadra, in caso di offerta italiana sarà decisiva la volontà di Tonali. La Juve, sebbene apprezzi il giocatore, non può permettersi la richiesta da 60-70 milioni del club inglese. Una trattativa sarebbe possibile solo con contropartite tecniche, come Douglas Luiz, apprezzato in Inghilterra nonostante il rendimento negativo a Torino.