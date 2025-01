Torino-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Derby della Mole tra Torino e Juventus, valido per la 20ª giornata di Serie A, si disputerà oggi, sabato 11 gennaio 2025, alle ore 18:00 presso lo Stadio Olimpico Grande Torino. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, accessibile tramite Smart TV compatibili, e in streaming attraverso l'app di DAZN su dispositivi mobili o via browser su PC.

In classifica, il Torino occupa l'11º posto con 21 punti, mentre la Juventus è quinta a quota 32, a tre lunghezze dalla Lazio quarta, ma con una partita in meno.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Torino potrebbe schierarsi con un 3-5-2:

- Portiere: Milinkovic-Savic

Difensori : Coco, Maripán, Masina

: Coco, Maripán, Masina Centrocampisti : Pedersen, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro

: Pedersen, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro Attaccanti: Vlasic, Sanabria

La Juventus potrebbe rispondere con un 4-2-3-1:

- Portiere: Perin

Difensori : Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso

: Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso Centrocampisti : Locatelli, Thuram

: Locatelli, Thuram Trequartisti : Weah, Koopmeiners, Yildiz

: Weah, Koopmeiners, Yildiz Attaccante: Vlahovic

Il Torino cercherà di interrompere una serie negativa di risultati, avendo vinto solo una delle ultime dieci partite e non ottenendo successi casalinghi da fine ottobre. Una vittoria nel derby, che manca dal 2015, potrebbe rappresentare una svolta significativa per la squadra di Vanoli.

D'altro canto, la Juventus, reduce da una sconfitta in Supercoppa Italiana, punta a riscattarsi per avvicinarsi alla zona Champions League. Thiago Motta dovrà fare a meno di alcuni giocatori chiave, tra cui Locatelli, squalificato, e Bremer, fuori per il resto della stagione.

Il derby si preannuncia quindi come una sfida cruciale per entrambe le formazioni, sia per motivi di classifica che per l'orgoglio cittadino. Per assistere alla partita, è necessario un abbonamento a DAZN, che detiene i diritti esclusivi per la trasmissione dell'incontro. Gli appassionati potranno seguire il match sia in televisione, tramite l'app su Smart TV compatibili, sia in mobilità su smartphone, tablet o computer.

