Manovra 2025: bonus edilizia, detrazioni sanitarie e agevolazioni per famiglie numerose

La legge di bilancio 2025 introduce importanti novità per le detrazioni fiscali, ridisegnando il sistema degli sconti in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare. L’introduzione del quoziente familiare premia le famiglie più numerose e con redditi più bassi, offrendo benefici maggiori. Per i redditi superiori a 75mila euro, il rimborso massimo scende a 14mila euro, mentre per le famiglie con redditi oltre i 100mila euro si riduce a 8mila euro. Le famiglie numerose con redditi inferiori a 50mila euro godranno invece di agevolazioni più consistenti.

Dal 2025, viene eliminata la detrazione Irpef fino a 950 euro per i figli a carico di età superiore ai 29 anni, mentre rimane senza limiti di età per i figli con disabilità. Le spese sanitarie, gli interessi sul mutuo per la prima casa stipulati entro il 31 dicembre 2024 e gli investimenti in start-up e PMI innovative sono esclusi dai nuovi tetti per i redditi più alti. Confermate anche le detrazioni per i premi assicurativi contro morte, invalidità permanente o calamità naturali per contratti conclusi entro il 2024.

Nel settore edilizio, la manovra post-superbonus ridimensiona le detrazioni fiscali. Il bonus ristrutturazioni per le prime case sarà al 50% nel 2025, per poi scendere al 36% nel 2026-2027. Per gli altri immobili, le aliquote si riducono rispettivamente al 36% nel 2025 e al 30% dal 2026. Le spese per l’acquisto di caldaie a gas restano escluse dalle agevolazioni. Prorogato anche il bonus mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica, con una detrazione massima del 50% su una spesa fino a 5mila euro, purché i pagamenti avvengano con metodi tracciabili.

Confermato per il 2025 il bonus psicologo, con agevolazioni legate all’Isee. L’importo massimo sarà di 1.500 euro per Isee fino a 15mila euro, 1.000 euro per Isee tra 15mila e 30mila euro e 500 euro per Isee tra 30mila e 50mila euro.

