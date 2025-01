Seminari aperti agli omosessuali: il requisito della castità nelle nuove linee guida della CEI

I seminari italiani accoglieranno candidati omosessuali, a condizione che scelgano di vivere nella castità. È quanto stabilito dalle nuove linee guida adottate dalla Conferenza episcopale italiana (CEI) e approvate dalla Santa Sede con decreto del Dicastero per il Clero. Queste norme, operative da ieri, resteranno in vigore per i prossimi tre anni e includono un iter formativo dettagliato per l’ammissione al seminario.

Il documento, intitolato "La formazione dei presbiteri nelle chiese in Italia. Orientamenti e norme per i seminari", è stato approvato durante la 78ª Assemblea Generale della CEI, tenutasi ad Assisi dal 13 al 16 novembre 2023. Le linee guida rispondono anche alle richieste del Cammino sinodale, proponendo una maggiore condivisione dell’opera formativa dei seminaristi con la comunità ecclesiale e introducendo nuove modalità di collaborazione, in particolare con il coinvolgimento delle donne.

Nel paragrafo 44, il documento sottolinea che le tendenze omosessuali non devono essere considerate isolatamente nel discernimento vocazionale, ma valutate nel contesto della personalità globale del candidato. L'obiettivo è promuovere un’armonia tra vocazione umana e presbiterale, che includa una scelta consapevole e libera della castità.

La castità è descritta come un dono e una scelta che esprime libertà dal possesso, un elemento essenziale della vita sacerdotale. Secondo le linee guida, "solo un amore casto è veramente amore", poiché evita i pericoli legati alla volontà di possesso. Queste norme sono introdotte ad experimentum per tre anni, durante i quali un gruppo di studio in Vaticano continuerà a lavorare sul tema della formazione sacerdotale.

Neonato trovato morto nella culla termica di una chiesa a Bari - Nella chiesa di San Giovanni Battista nel quartiere Poggiofranco di Bari, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un neonato all'interno della culla termica. Il piccolo, vestito e avvolto in una copertina celeste, è stato scoperto da un operatore di un'agenzia funebre presente per una funzione religiosa, che ha notato il neonato mentre mostrava la culla a un collega.

Kennedy Jr: i vaccini pediatrici paragonati agli abusi nella Chiesa cattolica - Robert F. Kennedy Jr., noto per le sue posizioni critiche nei confronti dei vaccini, ha paragonato le vaccinazioni pediatriche agli abusi sessuali nella Chiesa cattolica. In dichiarazioni del 2019, recentemente diffuse da NBC News, Kennedy ha descritto i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) come un'istituzione "fascista" che, attraverso i programmi vaccinali, danneggerebbe consapevolmente i bambini americani, occultando tali danni in modo simile allo scandalo della pedofilia nella Chiesa cattolica.

Roma: aggressione in chiesa, suora colpita da pugni e schiaffi – arrestato 27enne - Un uomo di 27 anni, di origine nigeriana, è stato arrestato a Roma per aver aggredito una suora all'interno di una chiesa situata nei pressi di Largo di Torre Argentina. L'episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, quando la religiosa ha notato l'uomo entrare nell'edificio con atteggiamento sospetto, cercando di coprire il volto con il cappuccio della felpa.