Corea del Sud: errore durante esercitazione militare, jet bombarda chiesa causando 15 feriti

Durante un'esercitazione militare nella Corea del Sud, un jet ha erroneamente bombardato una chiesa, provocando 15 feriti. L'incidente ha coinvolto due caccia KF-16 dell'aeronautica sudcoreana, decollati alle 10:04 nella zona di Pocheon, vicino al confine con la Corea del Nord. Durante l'operazione, sono state sganciate otto bombe che hanno colpito un'area civile anziché l'obiettivo previsto.

Due persone hanno riportato gravi lesioni al collo e alle spalle. Un uomo di 60 anni, mentre guidava la sua auto, è stato colpito da schegge al collo. Ha dichiarato alla BBC: "Stavo guidando, ho sentito un'esplosione. Quando mi sono svegliato, ero in ambulanza".

Le forze armate sudcoreane hanno affermato che uno dei KF-16 ha sganciato in modo anomalo otto bombe MK-82, cadute fuori dall'area designata. L'incidente sarebbe stato causato dall'inserimento errato delle coordinate da parte del pilota.

