Philip Billing, il nuovo colpo del Napoli: tutto sul centrocampista in arrivo dalla Premier League

Il Napoli è pronto a ufficializzare un altro acquisto nel calciomercato invernale. Dopo gli arrivi di Simone Scuffet e del giovane Luis Hasa, il club partenopeo accoglierà Philip Billing, centrocampista del Bournemouth. L’operazione prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro.

Philip Billing è un centrocampista danese classe 1996, nato a Copenhagen e dotato anche di nazionalità nigeriana. Ha scelto di rappresentare la Danimarca, collezionando cinque presenze con la Nazionale maggiore. Fisicamente imponente con i suoi 193 cm di altezza, Billing è un mediano versatile, capace di ricoprire più ruoli a centrocampo, incluso quello di trequartista, grazie a un mancino preciso e potente.

Dopo le giovanili in Danimarca, Billing si è trasferito in Inghilterra a soli 18 anni, avviando la sua carriera professionistica. Ha debuttato in Premier League con l’Huddersfield Town, disputando 43 partite e segnando 2 gol. Nel 2019 è passato al Bournemouth per 17 milioni di euro, dove è diventato un pilastro della squadra. Con le Cherries, ha accumulato 201 presenze, realizzando 31 reti e fornendo 20 assist, dimostrando qualità sia in fase difensiva che offensiva.

L'arrivo di Billing rappresenta un'importante aggiunta per il centrocampo del Napoli, garantendo fisicità, esperienza e duttilità tattica.

