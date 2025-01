Bologna, Castel Maggiore: giovane di 25 anni perde la vita in un incidente stradale

Il nuovo anno si apre con tragiche notizie sulle strade del Bolognese. Nella serata del 9 gennaio, a Castel Maggiore, un gravissimo incidente stradale ha portato alla morte di un ragazzo di 25 anni. Il giovane, alla guida della propria auto, si è schiantato contro un terrapieno in via Lirone per cause ancora da accertare. L'impatto, avvenuto intorno alle 21:30, è stato fatale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale, i vigili del fuoco e un'ambulanza, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano.

Incidente mortale sulla Persicetana a Calderara di Reno

Il tragico evento segue un altro grave incidente verificatosi il 7 gennaio lungo la Persicetana, a Calderara di Reno. Un impatto tra una Fiat Panda e un autobus, avvenuto all'altezza tra via Valtiera e Osteria, ha causato un morto e 20 feriti. La vittima è Davide Felloni, 65 anni, residente nel Ferrarese. Tra i feriti, due sono stati giudicati in condizioni di media gravità, mentre gli altri hanno riportato lesioni lievi.

