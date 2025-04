Empoli-Bologna tra le semifinali meno seguite della Coppa Italia: diritti TV da 58 milioni

La Coppa Italia si avvia alla conclusione con tre partite ancora da disputare. Dopo le semifinali d’andata tra Milan-Inter e Empoli-Bologna, il derby resta aperto sull’1-1, mentre il Bologna ha ipotecato la finale con un netto 3-0 sul campo dell’Empoli. Sul piano televisivo, il match tra rossoblù e toscani è stato uno dei meno seguiti degli ultimi quindici anni: 2.178.000 spettatori e uno share del 10,8% su Mediaset, che detiene i diritti tv del torneo. Solo Roma-Udinese del 2009-10 aveva fatto registrare numeri più bassi con 1.984.000 spettatori. Per quanto riguarda lo share, Udinese-Fiorentina del 2013-14 resta il punto più basso con il 10,61%, seguito da Roma-Udinese del 2009-10.

Questa stagione rappresenta l’inizio del nuovo ciclo dei diritti televisivi della competizione, acquisiti da Mediaset in esclusiva insieme alla Supercoppa Italiana per 56 milioni di euro (parte fissa e variabile), più 2 milioni di costi fissi, per un totale di 58 milioni nelle casse della Lega Serie A.

Per i club, la vittoria della Coppa Italia 2023-24 vale circa 7,6 milioni di euro, mentre la finalista ne incassa circa 5 milioni, escludendo gli introiti dal botteghino. I premi sono distribuiti in base a percentuali determinate sul montepremi complessivo, legato anche ai contratti per i diritti esteri, che possono variare in base ai match acquistati (ad esempio, solo la finale). La cifra finale sarà ufficiale solo nelle prossime settimane, ma potrebbe avvicinarsi agli oltre 7 milioni ricevuti dalla Juventus lo scorso anno.

