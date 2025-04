Coppa Italia: Bologna verso la finale con un netto 3-0 sull'Empoli

Il Bologna ha compiuto un passo decisivo verso la finale di Coppa Italia, vincendo 3-0 in trasferta contro l'Empoli nella semifinale di andata.

La partita, disputata allo Stadio Carlo Castellani, ha visto i rossoblù imporsi grazie ai gol di Riccardo Orsolini al 23' e alla doppietta di Thijs Dallinga, a segno al 29' e al 51'.

Il Bologna ha mostrato superiorità fin dall'inizio, con Orsolini che ha sbloccato il risultato su assist di Jens Odgaard. Pochi minuti dopo, Dallinga ha raddoppiato sfruttando un passaggio filtrante di Dan Ndoye. Nella ripresa, Dallinga ha chiuso i conti finalizzando un'azione avviata da Ndoye.

L'Empoli, alla sua prima semifinale di Coppa Italia, ha faticato a creare occasioni significative e ora affronta una difficile rimonta nella gara di ritorno, prevista per il 24 aprile al Dall'Ara di Bologna.

Il Bologna, che non raggiunge la finale dal 1974, è a un passo dal coronare questo traguardo storico.

