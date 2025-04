Gianni Morandi intrattiene i passeggeri su un autobus a Bologna

Gianni Morandi ha sorpreso i passeggeri di un autobus a Bologna, condividendo un video sui social in cui interagisce con gli altri viaggiatori. Nel filmato, il cantante chiede a una passeggera: "Tu dove vai?", rivelando poi la sua destinazione: "Io sono diretto a San Lazzaro, torno a casa". Con un sorriso, aggiunge: "Bello l'autobus... volevo prendere il taxi ma non ho una lira con me", suscitando risate tra i presenti.

Il video ha ricevuto numerosi commenti entusiasti sui social media. Un utente ha scritto: "Che autobus fortunato". Altri si sono offerti di dare un passaggio al cantante: "La prossima volta chiamami che ti do un passaggio in macchina". C'è anche chi ha espresso dispiacere per non aver incontrato Morandi: "Io vivo a Bologna, perché non ho mai avuto l'onore di incontrarti in centro?". Un altro commento recita: "Sei mitico, non invecchierai mai".us.

