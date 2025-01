Incendi a Los Angeles: roghi fuori controllo, oltre dieci morti e migliaia di evacuati

Gli incendi che stanno devastando la periferia di Los Angeles continuano a rimanere fuori controllo, con l'acre fumo che avvolge la città. La situazione è critica, con il bilancio che ha superato le dieci vittime. Le fiamme, che minacciano interi quartieri, hanno distrutto numerosi edifici e danneggiato migliaia di abitazioni.

I principali roghi si concentrano nel nord-ovest della città, dove i lussuosi quartieri di Pacific Palisades, tra Malibu e Santa Monica, sono stati gravemente colpiti. Nonostante gli sforzi delle autorità, tra cui l'uso di elicotteri per il rilascio di acqua sui focolai, la situazione resta instabile, anche grazie alla tregua dei venti che ha dato un po' di sollievo. Circa 180.000 persone sono state evacuate, mentre il dispiegamento di rinforzi militari è previsto nelle prossime ore.

Incendi devastano Los Angeles: evacuata Hollywood, Biden annulla viaggio in Italia - Gli incendi che stanno devastando Los Angeles hanno portato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a cancellare il suo viaggio in Italia. La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha dichiarato che il presidente ha preso questa decisione per concentrarsi sulla risposta federale alla grave emergenza.

Biden annulla viaggio in Italia per gestire emergenza incendi a Los Angeles - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annullato il viaggio in Italia per affrontare l'emergenza incendi che sta colpendo gravemente l'area di Los Angeles, provocando cinque vittime. La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha dichiarato che Biden ha preso questa decisione dopo essere tornato da Los Angeles, dove ha incontrato le squadre di polizia, i vigili del fuoco e il personale di emergenza impegnati nella lotta contro gli incendi senza precedenti.

Incendio a Los Angeles: le star fuggono dalle fiamme, oltre 30.000 evacuati - Los Angeles è ancora in fiamme, con un incendio devastante che ha spinto oltre 30.000 persone a evacuare. Più di 1.400 vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento del vasto rogo che sta divorando la contea californiana, minacciando non solo l’ambiente ma anche abitazioni e ville di lusso.