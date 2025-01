Jannik Sinner-Stefanos Tsitsipa: orario, dettagli e dove seguire il match

Jannik Sinner inaugura la stagione 2025 partecipando all'Opening Week degli Australian Open, una serie di incontri esibizione a scopo benefico. Dopo aver superato Alexei Popyrin nel primo match, oggi, venerdì 10 gennaio, affronterà Stefanos Tsitsipas, numero 11 del ranking ATP.

La partita, denominata "The Game Changers", è prevista non prima delle ore 9:00 italiane, come secondo incontro della giornata, successivo alla sfida tra Carlos Alcaraz e Alexei Popyrin, in programma alle 7:00 italiane.

Non è prevista una diretta televisiva per l'incontro tra Sinner e Tsitsipas. Tuttavia, sarà possibile seguire il match in streaming su Discovery+ e sul canale YouTube Australian Open TV.

Questo evento rappresenta un'importante occasione per Sinner di testare la propria forma fisica e prepararsi al meglio in vista degli Australian Open 2025, dove difenderà il titolo conquistato lo scorso anno. Per gli appassionati di tennis, l'Opening Week offre un'anteprima delle sfide che caratterizzeranno il primo Slam della stagione, con la partecipazione di alcuni dei più grandi nomi del circuito internazionale.

