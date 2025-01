Meteo, gelo artico e neve a bassa quota: le giornate più fredde del gennaio 2025

Temperature in forte calo con valori sotto i -5 gradi e nevicate a quote molto basse si profilano nei prossimi giorni. Una massa d’aria gelida in arrivo dalla Russia porterà i giorni più freddi dell'anno sull’Italia. Secondo i meteorologi di ilmeteo.it, l'alta pressione si spingerà verso latitudini elevate, fino alle zone polari, innescando un movimento retrogrado del gelo artico verso sud.

Lunedì 13 gennaio sarà il punto di svolta: un'imponente irruzione fredda investirà l'Italia, determinando un drastico calo delle temperature, con valori notturni e mattutini sotto i -5 gradi nelle pianure del Centro-Nord. Nel Sud e nelle isole, l'ingresso delle correnti fredde in quota destabilizzerà l’atmosfera, favorendo temporali e nubifragi. Neve prevista fino in pianura su Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, mentre in Calabria, Sardegna e Sicilia le nevicate interesseranno le colline.

Calabria e Sicilia saranno esposte a fenomeni meteorologici estremi, come alluvioni lampo e allagamenti, a causa della persistenza delle precipitazioni e dei contrasti termici. La situazione cambierà da mercoledì 15 gennaio, quando un’area di alta pressione proveniente dall'Atlantico riporterà stabilità atmosferica e un deciso aumento delle temperature. Sole e clima più mite interesseranno gran parte del Centro e le zone montuose, mentre al Nord potrebbero tornare nebbie nelle pianure.

Previsioni Meteo, freddo polare in arrivo: crollo termico di 10°C da Nord a Sud e venti di tempesta dal weekend - Il freddo polare è in arrivo sull'Italia, con un crollo delle temperature fino a 10°C e un drastico cambio delle condizioni meteo da domenica 12 gennaio. Dopo un inizio di gennaio mite e umido, la situazione è destinata a cambiare radicalmente con l'arrivo di aria artica dal Bassopiano Sarmatico, attraverso le Repubbliche Baltiche, che porterà un'ondata di gelo.

Previsioni meteo: Neve a bassa quota e freddo polare in arrivo - La settimana appena iniziata si preannuncia caratterizzata da condizioni meteo estremamente variabili sull'Italia. Dopo un iniziale peggioramento con piogge e venti intensi, è atteso un brusco calo delle temperature con nevicate a bassa quota. Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.

Previsioni Meteo da Capodanno all'Epifania: alta pressione e nebbie, ma temperature sopra la media - Le previsioni meteo da Capodanno all'Epifania indicano un predominio dell’anticiclone delle Azzorre. Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, conferma condizioni di stabilità con alta pressione sull’Italia. Questo scenario comporta cielo sereno o poco nuvoloso in molte regioni, ma favorisce anche nebbie dense e ristagno di inquinanti in Pianura Padana e nelle valli del Centro.