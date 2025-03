Maltempo in Italia il 30 marzo: allerta meteo gialla in diverse regioni per temporali e rischio idrogeologico

Oggi, domenica 30 marzo 2025, l'Italia è interessata da condizioni di maltempo che hanno portato la Protezione Civile a emettere un'allerta meteo gialla per diverse regioni.

Le previsioni indicano che il maltempo persisterà soprattutto nelle regioni meridionali e in Sicilia, con possibili temporali localmente intensi.

Si raccomanda alla popolazione delle aree interessate di prestare attenzione alle condizioni meteo e di seguire le indicazioni delle autorità locali per garantire la propria sicurezza.

Regioni interessate dall'allerta gialla:

Abruzzo: Bacino del Pescara (rischio idraulico); Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro (rischio idrogeologico).

Basilicata: Zone Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B (rischio temporali).

Calabria: Versanti Jonico Centro-settentrionale, Jonico Centro-meridionale, Tirrenico Settentrionale, Tirrenico Centro-settentrionale, Tirrenico Centro-meridionale, Tirrenico Meridionale, Jonico Settentrionale, Jonico Meridionale (rischio temporali, idraulico e idrogeologico).

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento (rischio temporali).

Emilia Romagna: Pianura modenese (rischio idraulico).

Molise: Zone Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea (rischio temporali e idrogeologico); Litoranea (rischio idraulico).

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno (rischio temporali e idrogeologico).

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico; Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie; Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia; Bacino del Fiume Simeto; Nord-Orientale, versante ionico (rischio temporali e idrogeologico).

Maltempo in Abruzzo: allagamenti e chiusure a Pescara e Montesilvano - Il maltempo ha colpito l'Abruzzo, causando disagi significativi a Pescara e Montesilvano. A Pescara, le intense piogge e il forte vento hanno provocato allagamenti e la caduta di alberi, portando alla chiusura di diverse strade e parchi cittadini. In particolare, sono stati chiusi al traffico viale della Pineta, via della Pineta, via D'Avalos, via Elettra e via Luisa D'Annunzio a causa del rischio di caduta alberi.

