Allerta meteo oggi 1 aprile: piogge, temporali e venti forti in Abruzzo, Sicilia e altre 7 regioni

Maltempo diffuso sull’Italia con allerta arancione attiva per oggi, martedì 1 aprile, in Abruzzo e Sicilia. Il bollettino del Dipartimento della Protezione Civile, emesso d’intesa con le regioni interessate, segnala una fase di instabilità causata da correnti settentrionali che alimentano una circolazione depressionaria sull’area ionica.

Previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche sotto forma di temporali o rovesci, sull’Abruzzo orientale e sulla Sicilia nord-orientale e orientale, con fenomeni accompagnati da intensa attività elettrica, forti raffiche di vento e possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Previsti venti forti nord-orientali con raffiche di burrasca in Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana. L’allerta gialla è stata diramata su settori di Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia e sull’intera Calabria.

Il maltempo ha portato alla chiusura delle scuole in alcuni comuni siciliani, tra cui Catania, Aci Catena, Acireale e Giarre, per motivi precauzionali. La situazione è costantemente monitorata e aggiornata dalla Protezione Civile, che invita a consultare il bollettino nazionale di criticità e le norme di comportamento in caso di fenomeni intensi tramite il sito ufficiale protezionecivile.gov.it.

