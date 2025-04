Previsioni meteo: Crollo delle temperature e neve fino in collina

Un'ondata di freddo proveniente dalla Svezia sta investendo l'Italia, causando un significativo calo delle temperature e portando nevicate fino alle zone collinari, soprattutto nelle regioni centrali.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, questa massa d'aria polare ha determinato una diminuzione termica di 6-7 gradi, posizionando molte aree del Paese al di sotto delle medie stagionali. A Roma, ad esempio, le temperature diurne si attestano intorno ai 13-14°C, circa 5°C in meno rispetto alla norma, mentre nelle ore notturne scendono fino a 3-4°C, con una percezione termica prossima allo zero a causa dei venti gelidi da nord-est.

Questo abbassamento delle temperature favorisce nevicate fino a quote collinari tra Marche, Lazio, Abruzzo e Molise. In particolare, in Abruzzo si prevedono accumuli significativi oltre i 1.200 metri, con possibilità di fiocchi di neve fino a 700-900 metri di altitudine.

Le previsioni per i prossimi giorni

Martedì 1 aprile : al Nord, nubi sparse con occasionali rovesci sulla Romagna e, in serata, sulla pianura; al Centro, condizioni diffusamente instabili con neve fino in collina; al Sud, piogge su gran parte dei settori.

Mercoledì 2 aprile : al Nord, cielo molto nuvoloso con qualche nevicata sulle Alpi Occidentali e isolati rovesci altrove; al Centro, instabilità con qualche rovescio isolato seguito da miglioramento; al Sud, rovesci seguiti da schiarite.

Giovedì 3 aprile: al Nord e al Centro, ritorno del sole ovunque; al Sud, temporali su Appennini e zone adiacenti.

Si prevede un miglioramento del tempo fino a domenica mattina, quando potrebbe sopraggiungere una nuova ondata di aria fredda.

È consigliabile prestare attenzione all'effetto "wind-chill", ovvero il raffreddamento percepito causato dal vento in presenza di basse temperature. Ad esempio, con 0°C e vento a 40 km/h, la temperatura percepita può scendere a -7°C. Pertanto, è opportuno vestirsi adeguatamente per affrontare queste condizioni climatiche.

