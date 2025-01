Matteo Gigante: chi è il tennista azzurro che debutta in uno Slam con un percorso straordinario

Il tennista italiano di 23 anni Matteo Gigante ha raggiunto un traguardo significativo nella sua carriera qualificandosi per la prima volta al tabellone principale di uno Slam, l'Australian Open. Il percorso per arrivarci è stato impeccabile: ha superato tutte le fasi di qualificazione senza perdere un set, concludendo con una vittoria sull’avversario portoghese Henrique Rocha per 6-4, 7-5. Dopo il match, Gigante non ha trattenuto le lacrime di gioia.

Nato il 4 giugno 2002 a Roma, nel quartiere di Casal Palocco, Matteo è attualmente al 146° posto nel ranking ATP, ma punta con determinazione alla top 100, grazie ai progressi costanti registrati nel 2024 e in questa nuova stagione. Tra i momenti chiave della sua carriera spicca la vittoria al Challenger di Tenerife nel 2023, che lo ha inserito tra i migliori talenti Next Gen.

Nel 2024, Gigante ha attirato l'attenzione agli Internazionali d'Italia, dove ha superato il primo turno vincendo il derby italiano contro Giulio Zeppieri, prima di arrendersi all’argentino Francisco Cerundolo. Dopo quel successo, aveva condiviso il ricordo di quando, da bambino, seguiva il torneo con il nonno, sottolineando quanto fosse emozionato di giocare a Roma. Ha anche raccontato come un cambiamento radicale negli allenamenti, nell’alimentazione e nel riposo lo abbia aiutato a migliorare.

Amico di Flavio Cobolli, Gigante è stato tra i protagonisti della United Cup, contribuendo al percorso dell’Italia fino ai quarti di finale contro la Repubblica Ceca. Questo debutto in uno Slam rappresenta un ulteriore passo nella sua promettente carriera.

