Nicolas Jarry: il primo sfidante di Jannik Sinner agli Australian Open

Nicolas Jarry sarà il primo avversario di Jannik Sinner agli Australian Open, primo Slam della stagione che inizierà domenica 12 gennaio. Il sorteggio ha assegnato al tennista italiano un debutto contro il cileno, attualmente numero 34 del ranking ATP. I due si sono affrontati in passato due volte, con un bilancio equilibrato (1-1): Sinner ha perso sull'erba di 's-Hertogenbosch nel 2019, ma ha prevalso sul cemento di Pechino nel 2024.

Nato a Santiago del Cile il 1° ottobre 1995, Nicolas Jarry proviene da una famiglia di sportivi. I genitori, Cecilia e Allan, erano entrambi giocatori professionisti di pallavolo, mentre il nonno, Jaime Fillol, è stato un pioniere dell'ATP. Il nonno ha trasmesso a Nicolas la passione per il tennis, con riferimenti ispirati a Juan Martin Del Potro e Marin Cilic.

La carriera di Jarry ha alternato successi e difficoltà. Ha conquistato tre titoli in singolare e due in doppio. Il primo trionfo risale al 2019 a Bastad, seguito dalla vittoria nel torneo di Santiago nel 2023 e a Ginevra, dove ha superato Grigor Dimitrov in finale. Il 2023 è stato un anno particolarmente brillante per Jarry, culminato con i quarti di finale al Roland Garros, il suo miglior risultato in uno Slam.

Tuttavia, la sua carriera è stata segnata anche da una squalifica per doping. Durante la Coppa Davis 2019, gli sono stati rilevati metaboliti di sostanze proibite (SARM LGD-4033 e Stanozololo), che lo hanno costretto a un'assenza di 11 mesi dai campi. Tornato in forma, ha raggiunto il suo miglior ranking a maggio 2024, piazzandosi al 16° posto dopo la finale agli Internazionali d’Italia, persa contro Alexander Zverev.

Jarry rappresenta una sfida interessante per Sinner, che punta a iniziare il torneo con il piede giusto.

Australian Open 2025: Sinner contro Jarry, il tabellone maschile e gli incroci degli italiani - Jannik Sinner affronterà Nicolas Jarry, numero 34 del ranking, al primo turno del singolare maschile dell'Australian Open 2025. Il sorteggio, svolto il 9 gennaio a Melbourne, ha definito l’incontro tra i due, che hanno un bilancio di precedenti equilibrato: 1-1.

Australian Open: il cammino di Jannik Sinner e le possibili sfide con Alcaraz e Djokovic - Jannik Sinner si prepara agli Australian Open, primo Slam della stagione, con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno e il primato mondiale. Il tennista italiano conoscerà il suo primo avversario durante il sorteggio previsto nella notte alle 4.

Anna Kalinskaya si ritira ad Adelaide: Australian Open in dubbio - Anna Kalinskaya, tennista russa e attuale numero 14 del ranking WTA, ha iniziato la stagione 2025 con una sconfitta al torneo di Brisbane. Dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, è stata eliminata al secondo turno dalla statunitense Ashlyn Krueger con il punteggio di 6-3, 6-3.